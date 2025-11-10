Città

SARONNO – Grande partecipazione lo scorso fine settimana all’Ipsia Parma per Next school, l’iniziativa di orientamento promossa con la regia dell’InformaGiovani del Comune di Saronno e dedicata agli studenti di terza media chiamati a scegliere il proprio percorso scolastico per il prossimo anno. Durante la giornata, i ragazzi e le loro famiglie hanno potuto incontrare licei, istituti tecnici, professionali e centri di formazione sia di Saronno che del territorio circostante, ricevendo informazioni e materiali utili per una scelta più consapevole.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra scuola e territorio, offrendo agli studenti la possibilità di esplorare concretamente le diverse opportunità formative e professionali disponibili dopo la scuola media.

Alla vigilia dell’evento, l’assessora comunale ai Giovani Lucy Sasso aveva sottolineato l’importanza dell’evento: “Scegliere la scuola giusta è un passo fondamentale, ma anche un momento difficile per molti ragazzi e ragazze. Con questa iniziativa vogliamo aiutarli a orientarsi tra le diverse opportunità, offrendo strumenti e incontri che li accompagnino a una scelta più consapevole e serena per il proprio futuro”.

(foto Comune Saronno)

10112025