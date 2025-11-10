Groane

CERIANO LAGHETTO – “Nuovi movimenti politici scuotono il centrodestra di Ceriano Laghetto”.

Inizia così la nota di Orizzonte Comune in merito alla situazione politica del centrodestra.

“La consigliera comunale Romana Campi ha annunciato la sua uscita dalla Lega, partito con cui era stata eletta all’opposizione nella lista “Dante Sindaco”. Una scelta condivisa anche dall’ex assessore Bruno Bellini, seguito dall’ex segretario cittadino della Lega Daniel Micheli.

Allo stesso tempo, altri due protagonisti di quella lista, Nicholas Pizzi e Alessandro Michelino, hanno comunicato il loro avvicinamento rispettivamente a Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Le defezioni si sommano a quella, avvenuta già prima delle ultime elezioni, di Antonio Magnani, ex assessore e coordinatore cittadino di Forza Italia, che aveva scelto di rompere con Cattaneo, candidandosi alla guida della civica SiAmo Ceriano sostenuta da Forza Italia.

Un quadro che delinea una crisi politica ormai strutturale, maturata da tempo all’interno della compagine che aveva sostenuto la precedente amministrazione leghista. Oggi questa crisi si traduce in un progressivo allontanamento di molti dei suoi protagonisti e in una crescente presa di distanza dall’impostazione e dalle modalità portate avanti da Cattaneo”.

Il gruppo consiliare di maggioranza Orizzonte Comune ha definito quanto accaduto “un’emorragia che segna la fine di una stagione” e “un vero e proprio terremoto politico da leggere come il segnale di una volontà di cambiamento rispetto a metodi che non hanno saputo dare risposte efficaci alla comunità”.

“Il fermento democratico – si legge ancora nella nota – è sempre positiva quando riesce a ridare voce a chi, a lungo, non ne aveva più trovata. Da parte nostra restiamo concentrati su ciò che davvero conta: amministrare con unità, stabilità e risultati, mantenendo gli impegni presi nei confronti dei cittadini”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09