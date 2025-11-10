iltra2

TRADATE – Si terranno oggi, lunedì alle 16.15, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, i funerali di Ferdinando Lucioni, ex sindaco di Tradate, scomparso sabato 8 novembre all’età di 86 anni.

Lucioni, medico e per molti anni primario di Medicina all’ospedale Galmarini di Tradate, è stato primo cittadino dal 1985 al 1993, lasciando un segno profondo nella vita pubblica e nella sanità locale. Professionista stimato e persona di grande umanità, ha sempre dedicato particolare attenzione al suo ospedale, prima come medico e poi, una volta in pensione, come fondatore dell’associazione “Amici dell’ospedale”.

Fu anche tra i promotori della cordata di cittadini e associazioni che nei primi anni Duemila sostennero la costruzione della chiesetta del nosocomio, un luogo di raccoglimento oggi simbolo della comunità tradatese.

Con la sua scomparsa Tradate perde un altro pezzo importante della propria storia, un uomo che ha saputo unire competenza, dedizione e spirito di servizio per il bene della città.

(foto archivio: l’ospedale di Tradate)

