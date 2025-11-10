Tutto lo sport locale: Fbc Saronno sofferta vittoria, naufragio Amor, pari il Dal Pozzo
10 Novembre 2025
Nel basket inatteso passo falso della Robur Saronno a Cremona
SARONNO – Nell’inteso weekend sportivo appena trascorso, spicca la pur sofferta vittoria del Fbc Saronno nel campionato di calcio d’Eccellenza, che proietta i biancocelesti al terzo posto in classifica. Nelle categorie minori, “solo” un pari per la Frazione calcistica Dal Pozzo a Castellanza, e netta sconfitta per l’Amor sportiva.
Calcio serie D
Calcio Serie D: la Varesina non sfonda con la Casatese, ancora un pareggio per i rossoblù
Eccellenza
Calcio Eccellenza, due rigori e un super Todesco: Saronno porta a casa tre punti
Calcio Eccellenza, l’Ardor Lazzate perde neanche col nuovo mister
Promozione
Calcio Promozione, ko Solaro e Ceriano, trionfo spettacolare dell’Sc United.
Prima e Seconda categoria
Calcio 1′ e 2′ cat: volano Pro Juve e Cistellum; un punto per Dal Pozzo e Gerenzanese; male l’Amor Sportiva
Calcio, 2’ Cat Monza : Cogliatese non riesce nell’impresa contro la Triuggese
Terza categoria
Per quanto riguarda il basket, quinta sconfitta consecutiva per la Robur Saronno battuta anche dal fanalino di coda del campionato di serie B Interregionale, Cremona.
