Saronnese

UBOLDO – La Stella d’oro brilla sul percorso iniziato nel poligono di via Cascina Regusella e arrivato martedì fino al Salone d’onore del Coni. É qui, a Roma, durante il Consiglio nazionale, che l’ex carabiniere e oggi presidente dell’Associazione Tiro a segno Uboldo Edoardo Buticchi ha ricevuto la Stella d’oro al merito sportivo dalle mani del ministro dello sport Andrea Abodi e del presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Il riconoscimento premia chi si è distinto per avere dato prestigio allo sport italiano.

Il premiato ha prestato servizio nell’Arma dei carabinieri per oltre trent’anni. Una lunga vita in uniforme e oggi una nuova missione nello sport. Conclusa la carriera in servizio attivo, è nato l’impegno totale con l’associazione di Uboldo: un lavoro quotidiano che dal 1997 si sviluppa nel campo di tiro dell’ex mini cava, in via Cascina Regusella.

La disciplina praticata è il tiro dinamico, riconosciuto dal Coni e affiliato alla Fitds, la Federazione italiana tiro dinamico sportivo. Qui si sono formate le competenze che hanno portato alla carriera agonistica e ai risultati premiati ieri.

Nella riflessione che accompagna la giornata, vengono rivolti i ringraziamenti alle autorità comunali di Uboldo, al sindaco Luigi Clerici e all’intero consiglio comunale. In questi giorni è in valutazione l’assegnazione dell’area che da quasi trent’anni ospita il poligono, luogo dove è iniziata la storia sportiva che oggi ha trovato un riconoscimento nazionale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09