Volley serie B, bene solo Caronno. Saronno e Limbiate ko
10 Novembre 2025
CARONNO PERUSELLA – Weekend con luci ed ombre per le formazioni della zona impegnate nel campionato di volley maschile serie B, giunto alla 5′ giornata. Missione compiuta per la Ets Rossella Caronno Pertusella, vittoriosa 3-0 in trasferta a San Mauro Torinese contro i locali del Sant’Anna Tomcar (16-25, 21-25, 21-25) mentre la Pallavolo Saronno, anch’essa fuori casa, ha perso nettamente contro il Volley 2001 Garlasco, nel Pavese: 3-0 (25-23, 25-17, 25-17).
Per la Miretti Limbiate l’ennesima sconfitta, sabato sera, in trasferta ad Albisola contro la formazione locale, che si è imposta con un netto 3-0 (25-23, 25-15, 25-17).
In classifica primo Ciri+ in solitaria con 14 punti, Res 13, Yaka Malnate e Rossella Caronno a quota 12, Saronno scivola al sesto posto con 9 punti, scavalcata da Garlasco che va a 10.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto Giovanni Pini: la Rossella Caronno festeggia il successo)
10112025