Negli ultimi anni il buzz cut è tornato a dominare le tendenze maschili. Corto, deciso, facile da gestire e incredibilmente pulito, questo taglio rasato rappresenta uno stile minimalista e sicuro. Si vede ovunque, dagli atleti agli attori fino agli influencer.

Tuttavia non tutti hanno il coraggio di prendere la macchinetta e tagliare tutto. La domanda è sempre la stessa: “Starà bene al mio viso o ci si pentirà?”

Grazie all’intelligenza artificiale non serve più improvvisare davanti allo specchio. Esistono filtri e strumenti AI che permettono di provare virtualmente il buzz cut e capire in anticipo se valorizza il proprio volto. Un esempio molto usato è il buzz cut filter che mostra il risultato in tempo reale senza tagliare un capello.

Di seguito le principali opzioni per sperimentare il look.

1. BeautyPlus Buzz Cut Filter

BeautyPlus propone uno dei filtri più realistici e semplici da usare per testare il buzz cut. Caricando una foto il sistema applica il taglio adattandolo alla forma del viso in modo naturale. L’integrazione tra l’effetto capelli e la pelle risulta molto fluida, al punto che molti utenti usano la simulazione come riferimento da mostrare al proprio barbiere.

Il filtro permette anche di modificare il colore dei capelli, utile per valutare diverse varianti come biondo, castano scuro o gris. Inoltre è disponibile una funzione di valutazione estetica tramite AI che assegna un punteggio relativo all’aderenza del taglio al proprio viso. È possibile provare questa valutazione con il pretty scale test.

Guida passo passo per BeautyPlus

Aprire l’app BeautyPlus o la versione web. Caricare una foto frontale con buona illuminazione. Selezionare la funzione AI Haircut Filter o Buzz Cut Filter. Lasciare che l’intelligenza artificiale elabori l’immagine. Valutare il risultato e regolare colore e intensità del taglio se necessario. Salvare l’immagine o condividerla come riferimento per il barbiere.

In pochi secondi si ottiene una simulazione utile per decidere senza correre rischi.

2. TikTok Buzz Cut Filter

TikTok offre vari filtri per provare il buzz cut, molto popolari tra chi ama condividere trasformazioni veloci. Spesso il filtro richiede qualche secondo per essere scaricato e attivato e la fusione tra il taglio virtuale e il volto può risultare meno sofisticata rispetto a soluzioni dedicate. In condizioni di luce non uniforme l’effetto può apparire artificiale.

Il punto di forza di TikTok è l’aspetto interattivo. Si può scorrere con il dito per confrontare la versione prima e dopo rendendo l’esperienza divertente e perfetta per la condivisione social.

Guida passo passo per TikTok

Aprire TikTok e cercare Buzz Cut Filter nella barra effetti. Selezionare il filtro e consentire l’accesso alla fotocamera. Posizionarsi in ambiente luminoso per miglior risultato. Visualizzare l’anteprima con il buzz cut applicato. Scorrere per confrontare prima e dopo. Registrare il video e salvare se si desidera mostrare il risultato.

Questa opzione è ideale per chi vuole un test rapido e divertente.

3. Google Nano Banana

Per chi cerca un controllo maggiore, Google Nano Banana offre la possibilità di modificare il taglio tramite prompt testuali. Basta caricare una foto e descrivere il look desiderato. Esempi di prompt efficaci sono: “Give me a realistic buzz cut with faded sides and a clean beard” oppure “Transform to a short buzz cut with subtle fade.”

I risultati sono spesso convincenti e permettono di esplorare numerose varianti di buzz cut, dalla rasatura leggera alle versioni più estreme. Occasionalmente il modello può alterare lievemente i tratti del volto, per cui è importante verificare diverse versioni e scegliere quella che mantiene maggior fedeltà ai propri lineamenti.

Guida passo passo per Google Nano Banana

Accedere alla piattaforma Google Gemini o all’interfaccia Nano Banana. Caricare una foto ad alta risoluzione. Inserire un prompt dettagliato che descriva il taglio desiderato. Attendere la generazione dell’immagine. Scaricare la versione preferita o rigenerare con modifiche.

Questa soluzione è indicata per chi ama sperimentare e desidera molte opzioni personalizzate.

Conclusione

Il buzz cut è un taglio versatile che può valorizzare molti volti ma non è adatto a tutti. Prima di prendere la decisione definitiva conviene provare una simulazione digitale. BeautyPlus emerge per realismo e facilità d’uso, ideale per chi vuole una simulazione rapida e affidabile. TikTok offre un approccio più ludico e social. Google Nano Banana invece dà massima libertà creativa con prompt su misura.

Sfruttare l’AI per provare il buzz cut evita scelte impulsive e permette di mostrare al barbiere una versione precisa del risultato atteso. Dopo una prova convincente basterà solo prendere la macchinetta o prenotare il taglio con più sicurezza.