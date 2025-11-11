Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese (Eccellenza) annuncia l’arrivo di Ivan Zampaglione in qualità di direttore sportivo della prima squadra. Zampaglione andrà a supportare il direttore generale Emiliano Nitti nella gestione della formazione rossoblù ed entrerà nello staff tecnico dirigenziale seguendo l’interlocuzione day by day con lo staff tecnico e la rosa dei giocatori a disposizione.

Il nuovo direttore sportivo arriva alla Caronnese a valle di un importante percorso sportivo più che decennale che gli permetterà di dare un sicuro valore aggiunto nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi della società: dopo un’iniziale esperienza nel Lugano come osservatore area scouting del settore giovanile, Zampaglione si è distinto nell’ambito delle direzioni tecniche di prime squadre di società del calibro di Legnano, Modena, Parma, Triestina, Saronno e Pavia, da dove proviene e dove la scorsa stagione ha raggiunto la promozione di Serie D. Da segnalare anche l’attività negli anni di “Sport relationship manager” per Italia, Svizzera e Belgio per conto della Fundacion Real Madrid.

Il commento di Emiliano Nitti, direttore generale della Caronnese: “Siamo tutti molto contenti di dare il benvenuto a Ivan: sono convinto che la sua esperienza e conoscenza del settore contribuirà a dare maggiore solidità al nostro team”.

Ivan Zampaglione commenta a caldo: “Ho scelto questo club perché ha grandi ambizioni. Sono molto entusiasta dell’opportunità che mi è stata data dal club e dalla proprietà: ringrazio della fiducia accordatami il presidente Terenziani, il vice presidente Gioia e il direttore generale Nitti, persone che conosco da tempo e che stimo molto: cercherò di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Classifica

Arconatese 29 punti, Solbiatese 20, Fbc Saronno 19, Caronnese 18, Rhodense 17, Mariano, Vis Nova Giussano, Besnatese e Lentatese 16, Legnano 14, Sedriano 13, Sestese 12, Arcellasco, Magenta e Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.

(foto: Ivan Zampaglione)

