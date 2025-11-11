Politica

BUSTO ARSIZIO – Favorire il reinserimento lavorativo delle persone detenute non è solo un obiettivo di giustizia sociale, ma anche un investimento sulla sicurezza collettiva. È questo il tema al centro del convegno “Carcere e lavoro, come ricominciare”, promosso da Azione con il sostegno dell’Associazione Culturale Politicamente, in programma giovedì 13 novembre alle ore 21 a Villa Calcaterra di Busto Arsizio.

L’incontro intende approfondire il ruolo del lavoro come strumento fondamentale per la rieducazione e il reinserimento sociale di chi ha scontato una pena, e discutere le condizioni necessarie affinché questo obiettivo diventi realmente possibile.

Nel corso della serata, verranno affrontati diversi aspetti tra cui il quadro normativo che regola il lavoro dei detenuti e le prospettive di riforma, la necessità di rafforzare il dialogo con il mondo imprenditoriale e artigianale del territorio e il ruolo fondamentale delle associazioni che operano a supporto delle persone detenute e delle loro famiglie.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove esperienze come il laboratorio di cioccolateria dimostrano che, quando esistono collaborazione e volontà, è possibile costruire percorsi di lavoro efficaci.

(foto archivio)

