“Carcere e lavoro, come rincominciare”: giovedì 13 l’incontro con Azione Varese
11 Novembre 2025
BUSTO ARSIZIO – Favorire il reinserimento lavorativo delle persone detenute non è solo un obiettivo di giustizia sociale, ma anche un investimento sulla sicurezza collettiva. È questo il tema al centro del convegno “Carcere e lavoro, come ricominciare”, promosso da Azione con il sostegno dell’Associazione Culturale Politicamente, in programma giovedì 13 novembre alle ore 21 a Villa Calcaterra di Busto Arsizio.
