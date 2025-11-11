iltra2

CASTELSEPRIO – Nuove scoperte al Parco archeologico di Castelseprio. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo per illustrare gli esiti dello scavo archeologico in corso nei pressi della chiesa di San Giovanni, che sta riportando alla luce elementi di grande rilievo per la conoscenza delle fasi di vita del castrum e delle epoche più antiche del sito.

Lo scavo, diretto dal dottor Luca Polidoro della Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, è stato realizzato grazie ai fondi della Direzione generale Musei ed eseguito dagli archeologi dello Studio Ar.Te.

Il Parco ha espresso un sentito ringraziamento a Sara Masseroli (Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Monza e Brianza e Pavia), a Davide Gorla (Università Cattolica di Milano) e ad Alessandro Deiana (Museo Studi Patri di Gallarate) per i contributi e i suggerimenti offerti durante le fasi di ricerca.

(foto: un momento del sopralluogo al Parco archeologico di Castelseprio)

