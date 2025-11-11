iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Grande partecipazione sabato 8 novembre all’evento dedicato ai giochi da tavolo “La biblioteca in gioco”, organizzato alla biblioteca civica “Battaini”.

La serata ha riunito appassionati di tutte le età desiderosi di trascorrere alcune ore in compagnia tra partite, socializzazione e un pizzico di sana competizione. L’iniziativa ha confermato il crescente interesse verso le attività ludiche come occasione di incontro e condivisione.

Il Comune ha rivolto un ringraziamento all’associazione In Ludo Veritas, che ha guidato i partecipanti nel mondo dei giochi da tavolo offrendo spiegazioni, consigli e suggerimenti utili, e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’appuntamento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: un momento dell’evento)

11112025