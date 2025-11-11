Cogliate, preghiera e musica con il concerto del coro Città di Desio
11 Novembre 2025
COGLIATE – La parrocchia San Giuseppe di Cogliate si prepara ad accogliere un evento musicale di grande interesse. Sabato 22 novembre, alle 21, la chiesa parrocchiale San Giuseppe ospiterà il coro Città di Desio per un emozionante concerto vocale dal titolo: “Confronti nella storia: preghiera e musica”.
L’occasione è particolarmente significativa, poiché la serata celebra il 130esimo anniversario della fondazione della storica Schola cantorum ss. Ambrogio e Cecilia. Il concerto offrirà al pubblico un viaggio attraverso i secoli, esplorando l’intimo legame tra l’espressione della fede e la sua traduzione in arte musicale.
L’ingresso alla serata, che si terrà nella Chiesa Parrocchiale San Giuseppe di Cogliate, è libero.
