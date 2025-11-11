Eventi

COGLIATE – Un nuovo spazio dedicato allo sport, al benessere e alla socialità sta per aprire le sue porte a tutta la comunità: domenica 16 novembre, alle 11, sarà inaugurata la nuova palestra comunale “Palasandalmazi” in via Rimembranze 15, un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale e realizzato con il contributo di regione Lombardia.

La struttura, moderna e polifunzionale, nasce per rispondere alle esigenze delle scuole, delle associazioni sportive e delle realtà del territorio, offrendo spazi ampi, attrezzati e accoglienti. Oltre alla grande sala principale destinata ad attività e allenamenti, la palestra ospiterà anche uno spazio bar interno, pensato come punto di ritrovo per atleti, famiglie e cittadini: un luogo di incontro che vuole diventare un vero e proprio centro di aggregazione per la comunità.

La cerimonia inaugurale si aprirà con il taglio del nastro e proseguirà con l’intervento motivazionale dell’astronauta Paolo Nespoli, dal titolo “Farsi spazio nel futuro: l’impossibile si può realizzare“. Seguiranno i saluti delle autorità e la benedizione del parroco, prima di un momento conviviale conclusivo con rinfresco offerto ai presenti.

L’appuntamento rappresenterà un’occasione speciale per visitare in anteprima la nuova palestra, scoprire i dettagli del progetto e condividere un momento di festa che segna un passo importante per la crescita della comunità locale.

(foto d’archivio)

