Città

SARONNO – Una curiosità che fa sorridere arriva dal Piemonte. Dopo la vicenda del micio Pantoufle scomparso e ritrovato a luglio in via don Mazzolari, un’altra famiglia si è riconosciuta nella storia e ha voluto raccontarcelo: anche loro hanno un gatto che si chiama Pantoufle. Il dettaglio sorprendente è che il loro felino, fotografato nella casa in provincia di Torino, è praticamente identico al Pantoufle saronnese.

La somiglianza tra i due gatti è saltata all’occhio della proprietaria che, dopo aver letto l’articolo pubblicato mercoledì 23 luglio, ci ha scritto per condividere questa coincidenza dolce e inaspettata. Il suo messaggio è arrivato con una foto che mostra un micio dal pelo lungo e grigio. Un vero sosia del Pantoufle di Saronno, rientrato a casa dopo giorni di apprensione.

Un piccolo scambio di immagini e battute che mostra come anche una storia di cronaca locale possa creare collegamenti inattesi tra lettori e famiglie lontane. La lettrice torinese ci ha chiesto di far arrivare la foto alla famiglia saronnese, solo per regalare un sorriso. Un modo tenero per chiudere una vicenda iniziata con la paura ma finita bene, e che oggi racconta anche quanto gli affetti felini, quando si incrociano, sappiano creare legami oltre i confini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09