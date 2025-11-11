Città

SARONNO / ROVELLO PORRO – Lunedì 3 novembre Helianto ha compiuto 21 anni. L’associazione, infatti, nasceva il 3 novembre 2004.

Helianto è un’associazione artistico-culturale, senza scopo di lucro, presente sul territorio con la finalità di promuovere eventi come mostre, concerti, letture e, più in generale, iniziative legate al mondo della cultura.

Ventuno anni di vita, di arte, di cultura. Un’esperienza umana fatta di incontri, di passione e di amicizia. Centinaia gli eventi organizzati: dal Concorso Nazionale di Poesia “Daniela Cairoli”, alla rassegna artistica “Art Foyer”, fino al recente incontro con la celebre sociolinguista Vera Gheno.

Il gruppo, formato dai soci fondatori Claudio Pagelli e Simone Giarratana, insieme a Chiara Angaroni, Alessandro Boscardin, Marco Turetta e Tommaso Colombo, ha saputo dare continuità a un intenso lavoro, attivando decine di collaborazioni con artisti, poeti, scrittori e musicisti, dialogando con Amministrazioni comunali, enti culturali e associazioni del territorio.

Helianto – che significa “girasole” – continuerà a fiorire grazie a chi considera la cultura non un lusso, ma un bene comune da coltivare insieme, giorno dopo giorno. Fare cultura significa costruire ponti, non recinti; condividere la bellezza, non possederla.

Come ricordava il filosofo tedesco Hans Georg Gadamer: “la cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande”.

(foto archivio)

