Città

Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 10 novembre, l’attenzione si è concentrata su quanto avvenuto in stazione di Saronno con una persona trovata ferita a terra. In primo piano anche l’avvio dei lavori sulla rotonda tra Solaro e Saronno, la solidarietà per Casa di Marta e un riconoscimento per gli operatori dell’isola ecologica. A Gerenzano, infine, si parla di vendite porta a porta senza truffe.

Un uomo è stato trovato privo di sensi nel sottopasso della stazione. Inizialmente si era ipotizzata un’aggressione, ma la ricostruzione porta verso un malore legato all’alcol.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la nuova rotonda tra Solaro e Saronno, lungo la Saronno-Monza. Il cantiere è atteso da tempo per migliorare la viabilità.

Le confraternite della diocesi di Milano hanno donato 3.650 euro a Casa di Marta, sostenendo così il progetto di accoglienza per persone fragili.

Apprezzamento social per gli operatori dell’isola ecologica di via Milano, elogiati per disponibilità e professionalità nel gestire lo smaltimento dei rifiuti.

A Gerenzano, la presenza di venditori porta a porta ha insospettito i residenti, ma si trattava di promotori autorizzati senza fini truffaldini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09