Cronaca

LENTATE SUL SEVESO – Intervento notturno della polizia provinciale di Monza e Brianza per soccorrere un giovane daino ferito. Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti sono stati allertati per la presenza dell’animale all’incrocio tra via Santa Maria di Meda e il confine con Lentate sul Seveso.

Il piccolo esemplare, che perdeva sangue dalla bocca, sarebbe rimasto ferito in seguito a un impatto con un veicolo. I due agenti intervenuti hanno provveduto al recupero e alla messa in sicurezza dell’animale, poi trasferito nella mattinata di sabato al Centro di recupero animali selvatici Stella del Nord di Lecco, dove è stato posto in isolamento per precauzione sanitaria.

Le condizioni del daino sono buone: si tratta di un esemplare giovane che ha già mostrato segni di ripresa. La Provincia ha ringraziato gli agenti per la prontezza e la cura dimostrata durante l’intervento.

(foto: l’animale recuperato dagli agenti della polizia provinciale di Monza e Brianza)

11112025