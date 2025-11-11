Città

SARONNO – Una presentazione che diventa scena teatrale. È questa la formula scelta per raccontare la vita di Luisa Zeni, la giovane nata in territorio asburgico che durante la Grande Guerra ha agito come spia per l’esercito italiano, mettendo a rischio la vita per un ideale più grande di lei.

L’appuntamento è sabato 15 novembre alle 16 a Villa Gianetti, nell’ambito della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. L’autore Claudio Restelli porterà in città una versione teatralizzata del suo romanzo storico “Luisa Zeni. Un sogno chiamato Italia”. Sarà l’occasione per riscoprire una storia reale poco nota che ha incrociato i confini dell’intelligence militare e che si colloca dentro le pagine più complesse della Prima guerra mondiale.

A dare corpo e voce alla protagonista ci sarà l’attrice Marinella Lanteri, accompagnata dalla narrazione musicale di Andrea Romano. Presenta Walter Sindoni. Il dibattito sarà condotto da Pierangelo Botto e Marco Todaro.

L’ingresso è libero.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09