SARONNO – Martedì 11 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, senza rischio di piogge. Il tempo si manterrà stabile per tutte le ore del giorno, con temperature piuttosto miti per il periodo: la massima raggiungerà i 15°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 6°C.

I venti saranno deboli per l’intero arco della giornata: al mattino soffieranno da nord, mentre nel pomeriggio si orienteranno da sudovest, senza raffiche significative. Non sono segnalate allerte meteo e la situazione si presenta tranquilla anche sul fronte dei fenomeni atmosferici.

In Lombardia, la giornata sarà dominata da condizioni anticicloniche che garantiranno tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Sulle basse pianure occidentali, comprese le aree vicine a Saronno, è previsto un lieve aumento della nuvolosità nel pomeriggio, mentre su pedemontane, Prealpi e Alpi il cielo resterà sereno per tutta la giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

