Nel panorama dell’interior design contemporaneo, il pavimento gioca un ruolo sempre più rilevante, diventando un elemento attivo della progettazione, non solo un supporto neutro. Il parquet flottante risponde con efficacia a questa nuova esigenza: consente una posa rapida, mantiene l’estetica del legno naturale e offre una libertà progettuale che si adatta sia a spazi residenziali che professionali.

Cos’è il parquet flottante e perché è così richiesto

Il parquet flottante è un sistema di posa in cui le doghe non vengono incollate al sottofondo, ma appoggiate su un materassino isolante, formando un corpo unico che resta “galleggiante”. Questo metodo consente di ridurre i tempi di posa, di intervenire senza demolire il pavimento esistente e di sostituire facilmente il rivestimento in futuro.

Dal punto di vista estetico, non esistono differenze percepibili rispetto al parquet tradizionale: la qualità delle finiture, la sensazione al tatto e la resa visiva restano quelle di un pavimento in legno autentico. A variare è solo l’approccio tecnico, più semplice e dinamico.

Libertà progettuale: versatilità per ogni spazio e stile

Una delle qualità più apprezzate del parquet flottante è la flessibilità. Può essere installato in tempi brevi, anche in presenza di impianti di riscaldamento a pavimento, e permette di lavorare per fasi, senza interrompere altre attività di cantiere.

Dal punto di vista creativo, offre una grande varietà di finiture e formati: tonalità chiare o scure, superfici spazzolate, trattamenti naturali, pose classiche o decorative come la spina francese. Questo rende il flottante perfetto anche per progetti contract, retail, hospitality o ristrutturazioni in ambienti vissuti, dove ogni giorno conta.

Armony Floor: il parquet flottante per chi cerca qualità e concretezza

Armony Floor propone una selezione completa di parquet flottanti in diverse essenze, con una forte specializzazione nel rovere europeo. Grazie a un modello industriale basato sull’importazione diretta e la vendita senza intermediari, l’azienda offre parquet di alta qualità a prezzi di fabbrica, destinati a privati, progettisti e rivenditori.

Accanto al rovere, l’azienda offre parquet in bamboo, apprezzato per la sua sostenibilità e resistenza, e legni tropicali come teak, doussié e noce, ideali per spazi rappresentativi.

Tutti i parquet flottanti sono disponibili in versione prefinita, già levigata e verniciata, pronti per la posa. Le strutture multilayer garantiscono stabilità dimensionale, anche in ambienti soggetti a variazioni di temperatura o umidità.

Finiture materiche e trattamenti tecnici di alta qualità

La forza di Armony Floor risiede nella cura artigianale delle superfici. Le doghe sono trattate con finiture senza formaldeide, colle atossiche e vernici ad alta resistenza. Le lavorazioni comprendono spazzolature, piallature, effetti naturali o anticati, sempre nel rispetto della materia prima e con un forte impatto estetico.

Ogni collezione è progettata per durare e valorizzare lo spazio in cui viene inserita, con un’estetica che dialoga con la luce, gli arredi e le geometrie dell’ambiente.

Servizi concreti per una scelta consapevole

Per aiutare clienti e progettisti a scegliere il parquet più adatto, Armony Floor mette a disposizione un sistema di servizi completo:

Campioni gratuiti recapitati entro 48/72 ore.

recapitati entro 48/72 ore. Schede tecniche dettagliate scaricabili online.

scaricabili online. Consulenza personalizzata via web o showroom.

via web o showroom. Supporto alla posa con una rete nazionale di installatori qualificati.

Il sito ufficiale, www.pavimentieparquet.com, include anche un blog tecnico aggiornato, con guide pratiche, confronti tra tipologie di posa e consigli per ambienti specifici.

Estetica, velocità e libertà: il valore del parquet flottante

Il parquet flottante rappresenta oggi una delle soluzioni più intelligenti per chi cerca un rivestimento in legno vero, con tempi di installazione ridotti e massima libertà progettuale. Sceglierlo significa unire praticità tecnica e valore estetico, senza compromessi.

Con una filiera produttiva controllata, materiali certificati e una rete di servizi concreti, Armony Floor si propone come partner affidabile per professionisti, imprese e privati che vogliono trasformare il pavimento in legno in un elemento centrale del proprio progetto.