Basket

SARONNO – Bilancio positivo per gli ultimi impegni del settore giovanile della Robur Basket Saronno, che conquista tre successi in altrettante partite con le formazioni Under 19, Under 17 Gold e Under 17 Silver.

Under 19: Robur Saronno – Abc Lomazzo 73-31

Match a senso unico al palazzetto di via Colombo. La Robur scappa subito in doppia cifra di vantaggio e controlla agevolmente l’incontro, evidenziando un netto divario tecnico. Nei quaranta minuti c’è spazio per tutto il roster, con ogni giocatore andato a referto per la soddisfazione dei coach De Piccoli e Masini.

Robur Saronno: Barchiesi 10, Calcagni 9, Pasquariello 7, Sarr 7, Paternoster 7, Vetro 6, Grassadonia 6, Merico 6, Rota 6, Cormio 4, Legnani 4, Rimoldi 1. All.: De Piccoli, Masini.

Under 17 Gold: Robur Saronno – Canottieri 70-51

Dopo alcune trasferte, la formazione U17 Gold torna a vincere davanti al proprio pubblico. Gara non entusiasmante dal punto di vista del ritmo, con azioni lente e macchinose, ma un quarto giocato con maggiore intensità è bastato per allungare e conquistare i due punti.

Robur Saronno: Basilico 9, Borroni, Bulgari 15, Crepaldi 6, Favata 8, Ginocchio 2, Hassan 6, Lissi 2, Marchesi 1, Pagnoncelli, Villa 11, Zoni 10. All.: Ferrario.

Under 17 Silver: Cassano Bianca – Robur Saronno 61-69

Trasferta vincente ma più complicata del previsto per l’U17 Silver. I ragazzi di coach Camorani si sono resi la vita difficile con qualche disattenzione difensiva e troppe palle perse, permettendo agli avversari di restare in partita fino alla fine. Nonostante una prova altalenante, arriva comunque un risultato positivo e meritato.

Robur Saronno: Zaffaroni, Fornasari, Cavaletti 2, Paternoster 24, Merico 6, Brocca 14, Pregnolato 3, Ognissanti, Albanese, Annecca, Potestio 2, Sorrentino 18. All.: Camorani.

11112025