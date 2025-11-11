Città

SARONNO – Sabato la manifestazione benefica “Sorrisi in campo” organizzata dal Fbc Saronno e che si terrà sabato 15 novembre allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di bvia Biffi, che vedrà in campo la Nazionale Calcio tv & social e lo Smile Team, una squadra formata da imprenditori del territorio pronti a mettersi in gioco per una giusta causa, il costo del biglietto è di 5 euro.

L’iniziativa, promossa dal Fbc Saronno, nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di alcuni defibrillatori, strumenti salva a vita indispensabili per lo svolgimento della prativa sportiva, da donare alle associazioni sportive fra le quali è presente anche il Saronno softball baseball Asd, ed a quelle di volontariato locali, al fine di rendere il territorio più sicuro e solidale.

In campo scenderanno volti noti della comicità e dei social come Paolo Bonolis, Gianluca Impastato, Giampiero “Il Principe” Perrone, gli Ufo Zero 2, Andrea Pisani dei PanPers, Baz Marco Bazzoni e molti altri protagonisti dell’intrattenimento italiano, pronti a far sorridere e divertire il pubblico. Fra i personaggi dello spettacolo sarà presente anche Germano Lanzoni il celebre Milanese imbruttito, che porterà la sua ironia e il suo affetto per i giovani e per la città, infatti durante la giornata, presenterà le formazioni giovanili del Fbc Saronno.

L’evento inizierà nel pomeriggio con l’apertura dei cancelli alle 14, seguito da spettacolo, intrattenimento, la presentazione del settore giovanile e la partita-show tra le due squadre.

“Sorrisi in campo” è molto più di una partita: è una giornata di festa e amicizia, nata dalla voglia di un gruppo di amici di trasformare la passione per il calcio in un’occasione concreta per fare del bene insieme.

