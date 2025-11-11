Secondo la ricostruzione le minorenni, residenti nel Varesotto, si trovavano nello scalo poco prima di mezzanotte. Erano in attesa di un treno per tornare a casa. Per motivazioni difficili da spiegare la banale attesa si è trasformata in un blitz. Hanno staccato un paletto segnafila e lo hanno usato come ariete per colpire due volte la vetrata dello sportello tre. Il vetro dovrà essere sostituito e nel frattempo è stato messo in sicurezza. Danneggiata anche la timbratrice.

Alcuni passanti che hanno notato il comportamento delle giovani hanno dato l’allarme. Una pattuglia della polizia locale era già nei pressi dello scalo per un altro servizio ed è intervenuta subito. Alla vista degli agenti le quattro hanno tentato di scappare verso i binari ma sono state bloccate.

Sono state accompagnate al comando e identificate. Poi sono stati avvisati i genitori. Terminati gli atti, compresa la denuncia per danneggiamento aggravato in concorso, le ragazze sono state riaffidate alle rispettive famiglie ed hanno fatto ritorno a casa.

