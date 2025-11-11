Saronno, 4 minorenni denunciate per il vetro sfondato in stazione. La ricostruzione della polizia locale
11 Novembre 2025
SARONNO – Danneggiamento aggravato in concorso è l’accusa mossa a carico delle quattro ragazze tra 16 e 17 anni che sabato sera sono state protagoniste di un episodio di vandalismo allo scalo ferroviario di piazza Cadorna. A ricostruire quanto accaduto è il comando della polizia locale di piazza Repubblica che non solo ha fermato le giovanissime dopo i fatti ma nella giornata di ieri ha ultimato anche tutti gli aspetti burocratici.