SARONNO – La scelta di un abete Abies che non verrà buttato via finite le feste ma continuerà a vivere è una delle novità del calendario di Natale presentato venerdì dall’Amministrazione comunale. L’idea è quella di avere in piazza un albero pensato per durare e non per essere utilizzato solo per qualche settimana.

Il progetto prevede che, una volta concluso il periodo natalizio, l’abete venga trasferito in vivaio e seguito con le attenzioni necessarie. Non verrà quindi smaltito ma tornerà a crescere, senza finire tra gli scarti del dopo feste. È una scelta che, evidentemente, vuole accompagnare la comunità verso un modo diverso di vivere le tradizioni, con un’attenzione concreta all’ambiente.

Il conto alla rovescia per l’arrivo dell’albero di Natale è già iniziato. Basti dire che la prima accensione è fissata per sabato 29 novembre, in piazza Libertà. L’evento aprirà ufficialmente la stagione natalizia e sarà accompagnato da uno spettacolo di luci sulla facciata della chiesa Prepositurale. Un modo scenografico per dare inizio alle decorazioni e inaugurare il periodo di eventi che animerà il centro cittadino.

(foto archivio)

