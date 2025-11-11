Eventi

GERENZANO – Una serata di emozioni, parole e musica per celebrare uno dei più grandi compositori della storia del cinema. Sabato 15 novembre alle 21 al teatro San Filippo Neri (in piazza De Gasperi a Gerenzano) l’amministrazione comunale e l’assessorato alla cultura invitano la cittadinanza allo spettacolo “Firmato Ennio Morricone – Reading scenica con musica dal vivo“, prodotto dalla compagnia Eccentrici Dadarò. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

L’evento rappresenta un omaggio raffinato e profondo a Ennio Morricone, il maestro che con le sue colonne sonore ha scritto pagine indimenticabili della musica e del cinema mondiale. Lo spettacolo intreccia narrazione e musica dal vivo, restituendo un ritratto intimo e poetico dell’artista, capace di emozionare intere generazioni con le sue composizioni. Sul palco si alterneranno la voce e la presenza scenica di Rossella Rapisarda, accompagnata al pianoforte da Luca Rampini e diretta dalla regia di Fabrizio Visconti. Attraverso parole, aneddoti e brani eseguiti dal vivo, il pubblico sarà condotto in un viaggio attraverso la vita e l’arte di Morricone, dagli esordi come arrangiatore fino alle grandi collaborazioni con il cinema internazionale.

“Firmato Ennio Morricone” non è una semplice biografia teatrale, ma un percorso emozionale che restituisce la grandezza di un uomo e di un artista senza pari. Le musiche, eseguite dal vivo, diventano il filo conduttore di una narrazione che alterna momenti di intensità, ricordi e suggestioni sonore. Ogni nota e ogni parola evocano immagini, film e sentimenti che appartengono alla memoria collettiva.

(foto d’archivio)

