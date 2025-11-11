Città

SARONNO – Venerdì 14 novembre gli studenti saronnesi torneranno in piazza per far sentire la loro voce. È in programma una manifestazione organizzata dal Collettivo Studentesco Saronnese con partenza dal liceo “Stefano Maria Legnani” e arrivo in piazza Libertà, dalle 8 fino al termine dell’iniziativa.

Il corteo rientra nella mobilitazione nazionale degli studenti: al centro delle rivendicazioni ci sono edilizia scolastica, diritto allo studio e parità di accesso ai servizi. Gli studenti chiedono scuole sicure, palestre agibili e la fornitura gratuita dei libri di testo, oltre a un potenziamento dei mezzi pubblici negli orari scolastici e serali.

Tra i temi anche l’introduzione dell’educazione sessuale in tutte le classi, il riconoscimento del congedo mestruale per chi soffre di patologie legate al ciclo e la presenza di psicologi realmente formati e disponibili in ogni istituto.

Il collettivo propone inoltre di rendere la scuola più inclusiva con la piena applicazione della “carriera alias” e di promuovere un approccio più umano e partecipato nei percorsi Pcto, per superare la logica della “scuola-azienda”.

Durante la manifestazione verranno affrontati anche temi di attualità come la mozione per la Palestina e la richiesta di una maggiore sensibilità sociale nel mondo scolastico.

Il Collettivo invita a partecipare “per cambiare davvero la scuola” e ricorda che maggiori informazioni si possono trovare sui profili social del Collettivo Studentesco Saronnese.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09