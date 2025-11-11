Città

SARONNO– Sarà lo spettacolo “Il mare delle lacrime” ad aprire ufficialmente la seconda edizione di Saronno in Gioco, il festival dedicato al mondo dei giochi da tavolo e di ruolo in programma sabato 15 e domenica 16 novembre 2025. L’evento inaugurale si terrà venerdì 14 novembre alle 20.30 al Teatro Prealpi di Saronno.

Per la prima volta sul palco cittadino approda un’avventura live di gioco di ruolo, un actual play ispirato al gioco Daggerheart, interpretato dalla compagnia “Attori di Ruolo”, con la partecipazione speciale di 4uarto, voice actor e doppiatore di Vox Machina. Lo spettacolo, della durata di 180 minuti, unisce la spontaneità e l’imprevedibilità del gioco di ruolo con la potenza narrativa del teatro, dando vita a un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Ad accompagnare la narrazione, la musica dal vivo del violino di Carla Grimaldi e dei mille strumenti di Massimo De Vita, che costruiranno in tempo reale la colonna sonora delle vicende, amplificando emozioni e tensione drammatica.

Lo spettacolo

L’opera conduce il pubblico nel mondo di Orydian, dove un solo giorno è bastato a cambiare il destino di un intero continente.

“L’oceano di Tharsilion in un solo giorno cambiò nome, divenendo quello che su Valdora è conosciuto come Il mare delle lacrime. In un giorno un’intera civiltà scomparve. In un giorno più di centomila anime si spensero. In un solo giorno il mondo di Orydian venne diviso in due. Bastò un giorno per liberare un popolo dalla schiavitù di secoli di oppressione. Questa è la storia di quel giorno, e di quelle anime coraggiose che persero tutto per dare una nuova terra dove avere un futuro. Quella terra si chiamava Valdora.”

L’ensemble di Attori di Ruolo darà vita in scena a una partita di gioco di ruolo dal vivo, improvvisando dialoghi, scelte e destini dei personaggi in tempo reale, senza copione né repliche. Il pubblico assisterà a un intreccio narrativo in continua evoluzione, dove la sorte e i dadi decidono il corso degli eventi.

Informazioni biglietti

I biglietti, dal costo di 15 euro l’uno, sono acquistabili online, nella sezione ‘eventi’ del sito www.cinemasaronno.it .

Un’apertura speciale per un festival che cresce

Con “Il mare delle lacrime”, Saronno in Gioco 2025 apre la manifestazione con un appuntamento che unisce teatro, musica e gioco interattivo, proponendo un linguaggio innovativo capace di coinvolgere appassionati, curiosi e famiglie. L’evento segna l’avvio di due giornate dedicate al gioco come strumento educativo, culturale e sociale, promosse dalla Fondazione Daimon di Saronno in collaborazione con Ludoteca Alto Milanese, Ruolatori Seriali e con il patrocinio del Comune di Saronno.

Sedi della manifestazione:

Palestra della scuola “Aldo Moro”, dedicata ai giochi da tavolo, tornei e scacchi (con area ristoro e prestito giochi).

Biblioteca comunale di Saronno, dedicata ai giochi di ruolo, con la suggestiva Sala “Legnanino” che ospiterà la grande multitavolo di Dungeons & Dragons mentre la corte della biblioteca e la sala Community ospiteranno due compagnie di rievocatori storici.

Auditorium Aldo Moro – sede di tavole rotonde su gioco, educazione e formazione.

Spazio espositivo Art Cafè – dedicato ai workshop.

Saronno in Gioco è un evento gratuito ma molte sessioni sono accessibili solo previa prenotazione su Eventbrite.

Il programma completo e tutti i link di registrazione sono disponibili su saronnoingioco.it.

