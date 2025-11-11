Eventi

SARONNO – Dal 20 al 23 novembre l’oratorio di via Legnani a Saronno ospiterà una nuova edizione del mercatino dell’usato, un’iniziativa nata per dare una seconda vita a capi di abbigliamento e oggetti non più utilizzati, trasformandoli in risorse preziose per altri. Si tratta di un piccolo gesto concreto a favore dell’ambiente, che promuove il riutilizzo e la sostenibilità.

Gli articoli in vendita copriranno diverse categorie, tra cui abbigliamento per uomo e donna, accessori, capi per bambini e ragazzi, tovaglie, lenzuola e giochi completi. La raccolta degli oggetti è prevista per lunedì 18 e martedì 19 novembre, dalle 14 alle 18.30 nel pomeriggio e dalle 20.30 alle 21.30 la sera. Tutti gli articoli dovranno essere in ottimo stato, pronti per essere riutilizzati, e tra quelli accettati figurano abbigliamento invernale, borse, scarpe, bigiotteria, giochi completi, tovaglie e lenzuola.

Le giornate di vendita inizieranno giovedì 20 e venerdì 21 novembre dalle 18 alle 21. Sabato 22 novembre il mercatino resterà aperto sia al mattino, dalle 10 alle 12.30, sia al pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30. Domenica 23 novembre sarà dedicata al “Fuori tutto“, sempre nelle stesse fasce orarie.

L’iniziativa ha anche una forte valenza sociale: tutto il ricavato sarà destinato a sostenere le famiglie di Saronno seguite dalla San Vincenzo e altre associazioni locali. Per maggiori informazioni è possibile contattare Emanuela al 3383548178 o chiamare Marzia al 339 735 6178, Irene al 391 110 0085 oppure Maria Grazia al 347 082 7123.

