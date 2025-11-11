Sport

UBOLDO – Nuovo traguardo per Giorgia Aiello, giovane talento uboldese del pattinaggio di velocità su ghiaccio, che anche quest’anno è stata convocata per la Coppa del Mondo ISU di speed skating.

L’atleta, in forza al Gruppo Sportivo Castelli di Cinisello Balsamo, prenderà parte alle tappe internazionali in USA e Canada dal 4 al 25 novembre 2025, tra Milwaukee e altre località nordamericane. Per Giorgia, si tratta di un risultato di grande prestigio, che conferma il suo costante percorso di crescita e la porta a un passo dal sogno olimpico: la partecipazione alla Coppa del Mondo rappresenta infatti un passaggio fondamentale verso la qualificazione alle Olimpiadi invernali del 2026.

La giovane uboldese continua così a distinguersi a livello internazionale, portando in alto i colori italiani e il nome della sua città anche sulle piste ghiacciate del mondo.

(foto archivio)

