SARONNO – Il prossimo 15 novembre, lo stadio di Saronno sarà teatro di una grande giornata di festa, sport e solidarietà. L’occasione è la Partita del Cuore “Sorrisi in Campo“, un evento promosso dalla città di Saronno e organizzato da Fbc Saronno, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’acquisto di defibrillatori e attrezzature sportive da donare alle associazioni del territorio.

La manifestazione nasce con una finalità benefica e sociale: sostenere le realtà sportive e di volontariato della città e dei dintorni, contribuendo a rendere gli impianti più sicuri e accessibili. In un periodo in cui la solidarietà assume un valore ancora più concreto, “Sorrisi in Campo” vuole dimostrare come lo sport e lo spettacolo possano diventare strumenti di unione e di aiuto reciproco.

Sul terreno di gioco scenderanno due squadre speciali. Da una parte la Nazionale calcio tv & social, composta da volti noti del mondo dello spettacolo, della comicità e dei social network. Tra i protagonisti figurano Paolo Bonolis, Andrea Pisani, Gianluca Impastato, Giampiero “Il Principe” Perrone, Ufozero2, Andrea “PanPers”, Marco “Baz”, Bazzoni e altri artisti conosciuti per la loro simpatia e generosità. Alla loro formazione si unirà un ospite d’eccezione, il celebre Gabibbo, la mascotte più amata della televisione italiana, che sarà presente per portare un tocco di ironia e calore al pomeriggio saronnese. A fronteggiare la Nazionale ci sarà lo Smile Team, una squadra formata da imprenditori del territorio, pronti a scendere in campo per contribuire alla causa benefica. Sarà una sfida tra mondi diversi ma accomunati dallo stesso spirito: divertirsi, coinvolgere il pubblico e fare del bene.

La storia della Nazionale calcio tv & social è strettamente legata ai valori di amicizia, partecipazione e solidarietà. Nata da un gruppo di amici uniti dalla passione per il calcio, nel tempo è diventata un vero e proprio simbolo di impegno sociale. Le prime partite si giocavano per puro divertimento, poi la consapevolezza che quella energia poteva trasformarsi in qualcosa di utile ha dato vita a un progetto continuativo. Da allora, la squadra ha percorso l’Italia portando il proprio contributo a numerose iniziative benefiche, anche nei piccoli centri dove il bisogno di attenzione e aiuto è spesso più sentito.

Con “Sorrisi in Campo”, questa tradizione di solidarietà si rinnova anche a Saronno. La giornata sarà arricchita da momenti di intrattenimento, spettacoli e sketch comici che accompagneranno la partita principale. Oltre all’incontro benefico, la manifestazione includerà la presentazione ufficiale del settore giovanile di Fbc Saronno, alla presenza di Germano Lanzoni, noto al grande pubblico come il “Milanese Imbruttito”. La sua partecipazione aggiungerà un tocco di ironia e di affetto per i giovani calciatori della città, protagonisti del futuro sportivo locale.

L’appuntamento rappresenta quindi un’occasione per far incontrare generazioni e mondi diversi: artisti, sportivi, imprenditori, famiglie e ragazzi uniti da un obiettivo comune. La partita di beneficenza prenderà il via nel pomeriggio, con un ricco programma di spettacolo e intrattenimento, seguito dall’esibizione delle squadre e dallo show sportivo che animerà lo stadio fino a sera.

“Sorrisi in Campo” non sarà soltanto un evento sportivo, ma una vera e propria celebrazione della solidarietà. L’iniziativa, sostenuta anche da sponsor locali, si propone di trasformare il gioco del calcio in un gesto concreto di generosità, capace di lasciare un segno tangibile nel tessuto sociale della città. Il 15 novembre, Saronno si prepara dunque ad accogliere un grande evento di comunità, in cui sport, spettacolo e cuore si fonderanno in un’unica partita. Una giornata di divertimento, amicizia e solidarietà, pensata per regalare sorrisi e per costruire, insieme, un territorio più sicuro e unito.

