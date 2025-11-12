Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – È stato arrestato dopo essere statro trovato con soldi e droga un uomo di 43 anni, italiano, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto alle porte del Saronnese, nella mattinata del 4 novembre, durante un servizio di perlustrazione dei carabinieri della compagnia di Rho e se ne è avuta notizia nelle scorse ore.

L’uomo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 205 grammi di cocaina suddivisa in dieci involucri in cellophane e oltre un chilo di hashish confezionato in tredici panetti. Con sé aveva anche 165 euro in contanti, una carta Postepay Evolution, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri tre grammi di hashish, 110 euro in banconote da cinque e un telefono cellulare privo di scheda sim. Tutto il materiale e il denaro sono stati sequestrati. Il 43enne è stato arrestato in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e condotto al carcere di San Vittore.

(foto archivio: precedente sequestro di hascisc)

11112025