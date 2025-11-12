Sport

COGLIATE – Derby di ritorno tra Cogliatese e Dal Pozzo che, dopo il 2-1 all’andata per i gialloverdi, si giocano il passaggio del turno in casa dei biancoazzurri.

Primo squillo per la squadra di Biemmi che all’11’ colpisce la traversa su una conclusione insidiosa da fuori di Quaggelle, sulla ribattuta si avventa Avella ma Volontè è miracoloso e sventa il pericolo. Nel primo tempo poco altro da segnalare se non un paio di buoni tentativi degli ospiti che si spengono peró sopra la traversa e tra le braccia di Ortolan.

Nella ripresa c’è un’altra gigantesca occasione al 56’, su un lancio lungo della retroguardia Pascale K. spizza di testa liberando Avella davanti al portiere, il nr. 9 incrocia col mancino ma è di nuovo Volontè protagonista con una super parata prima e con un salvataggio coraggioso poi sulla respinta del centravanti biancoazzurro. La partita scorre e il tempo passa, all’84’ Maggiore spaventa Ortolan con un bel destro secco che sfiora la traversa. Il recupero è corposo e la Cogliatese va all’arrembaggio, al 91’ punizione in the box, Volontè smanaccia così così e Ventrella non riesce a inquadrare lo specchio sulla seconda palla. Ma all’ultimo respiro, al 95’, ecco il sigillo vincente per i biancoazzurri, su una rimessa dalla sinistra Pascale G. riesce a liberarsi e a mettere a rimorchio, c’è un batti e ribatti e sulla palla vagante sbuca Ventrella che mette dentro un gol dall’importanza fondamentale, 1-0. Triplice fischio, complice il risultato dell’andata si decide tutto ai calci di rigore.

La lotteria dagli undici metri premia i gialloverdi che mettono dentro tutti i cinque tiri, la Cogliatese si ferma a quota quattro. Vince e passa il turno il Dal Pozzo.

Partita di cuore e orgoglio per i biancoazzurri che non hanno mollato sino all’ultimo secondo venendo meritatamente premiati. Poi, si sa, i rigori possono finire in qualsiasi modo. Questa volta è andata male, ma la prestazione c’è stata ed è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno che puó dare nuova linfa in questo momento di difficoltà. Il Dal Pozzo avanza al prossimo turno, ora si aspetta di conoscere i prossimi avversari.

Cogliatese – Dal Pozzo : 1-0 ( 4-5 d.c.r. )

COGLIATESE : Ortolan, Rose, Del Bianco, Quaggelle, Pastore, Pivato, Pascale K., Corona, Avella, Ferrario, Donghi. A disposizione : Sanfilippo, Banfi, Borghi, Cappelletti, Belotti, Cuzzolin, Murari, Pascale G., Ventrella. All. Biemmi

DAL POZZO : Volonte, Fagotti, Copreni, Beretta, Monti, Stefanizzi, Bagnato, Canti, Maggiore, Spitaleri, Di Lio. A disposizione : Salvadore, Castelnovo, Restelli, Tricarico, Prandini, Dezio, Buttazzo, Algeri, Antonini. All. Imburgia

Marcatori : 49st Ventrella