Calcio

COGLIATE – Derby ad alta tensione nella seconda fase eliminatoria della Coppa Lombardia di Seconda categoria. Oggi, mercoledì 12 novembre alle 20.30, al centro sportivo comunale di via Montello a Cogliate, la Cogliatese ospiterà la Frazione calcistica Dal Pozzo per la gara di ritorno, decisiva per il passaggio del turno.

Dopo l’andata, la qualificazione resta aperta e il confronto si annuncia combattuto. La squadra del Dal Pozzo ha chiamato a raccolta i propri tifosi con un appello diretto: “Partita decisiva, dentro o fuori: questo mercoledì ce la giochiamo con la partita di ritorno contro la Cogliatese. Tutte e tutti sugli spalti, andiamo a prenderci la qualificazione!”.

Il fischio d’inizio è previsto alle 20.30. L’incontro determinerà chi proseguirà il cammino nella competizione regionale riservata alle squadre di Seconda categoria.

Il match di andata, lo scorso 22 ottobre era finito 2-1 per il Dal Pozzo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto da Facebook)

12112025