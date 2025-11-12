iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Nei giorni scorsi gli alunni delle classi prime hanno partecipato al progetto di educazione stradale “Strada facendo… in bicicletta”, un’iniziativa pensata per promuovere nei ragazzi la conoscenza delle regole della strada e l’importanza di comportamenti responsabili e sicuri quando si circola in bicicletta.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo dell’associazione Genitori in Branda, che ha sostenuto interamente le spese, in collaborazione con l’associazione BikEmotion e la polizia locale.

Durante il percorso educativo, gli studenti hanno preso parte a un primo incontro con la polizia locale, che ha illustrato il regolamento stradale e fornito indicazioni sulla sicurezza in bicicletta. Nella seconda fase, i ragazzi hanno potuto mettere in pratica quanto appreso svolgendo esercitazioni nel cortile della scuola con le proprie biciclette.

L’iniziativa si è conclusa con un’uscita sulle vie del paese, accompagnati dagli operatori e dagli agenti della polizia locale, per sperimentare direttamente le regole della convivenza stradale e il piacere di muoversi in modo sostenibile.

Un’esperienza formativa e coinvolgente, resa possibile grazie alla collaborazione tra scuola, famiglie, associazioni e forze dell’ordine: un vero esempio di educazione civica in movimento.

12112025