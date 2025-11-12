Città

SARONNO – Disagi e costi per i futuri residenti per i ritardi sulla consegna degli appartamenti della nuova edilizia convenzionata nell’area ex Cantoni che continua a slittare. Il progetto promosso dal Consorzio Abitare doveva essere pronto a fine 2024. Quindi si è passati alla primavera 2025 e ora i residenti sperano in un ingresso per il nuovo anno.

I soci della cooperativa che hanno già aderito al progetto si dicono in difficoltà. Alcuni hanno lasciato le case in cui vivevano, vendendole o affittandole, e oggi vivono sistemazioni provvisorie. Per molti è già partito il pagamento dei mutui. Mutui che non corrispondono ancora ad un’abitazione abitabile.

Una delle ragioni dell’ultimo rinvio sarebbe legata ai problemi economici della ditta incaricata degli impianti elettrici. La cooperativa ha comunicato di aver dovuto procedere alla sostituzione della società nel corso dell’estate 2025. Da qui nuove verifiche, nuove tempistiche e la necessità di aggiornare la programmazione del cantiere.

Il progetto riguarda 58 appartamenti distribuiti in un edificio di sei piani. Tra le caratteristiche principali ci sono riscaldamento a pavimento con pompe di calore e pannelli fotovoltaici in copertura. L’attenzione è stata posta fin dall’inizio su risparmio energetico, sostenibilità e comfort.

I lavori sono partiti nel 2023 e nel luglio 2024 si era tenuta una cerimonia di alzabandiera durante l’open day in cui soci e tecnici avevano visitato il cantiere dopo il raggiungimento del tetto. Un momento simile c’era stato anche sabato 17 febbraio 2024 quando, durante una visita a cui aveva partecipato anche l’allora sindaco Augusto Airoldi visto che l’intervento rappresenta l’avvio del recupero dell’area dismessa ex Cantoni dopo la realizzazione del vicino supermercato.

Ora i soci chiedono aggiornamenti costanti, chiarezza sulle nuove scadenze e spiegazioni precise sui passaggi che mancano prima dell’ingresso nelle future case. La richiesta è semplice: sapere quando potranno finalmente traslocare.

Dal Consorzio Abitare si è detto fiducioso su una prossima conclusione dei lavori. Hanno precisato che la situazione non dipende da loro e che sono consapevoli dei disagi che molti soci stanno vivendo a causa dei continui rinvii. Per questo motivo, il Consorzio ha sottolineato di aver sempre mantenuto un atteggiamento trasparente e disponibile al dialogo, ricordando l’assemblea dei soci di luglio come momento di confronto.

Riguardo ai sopralluoghi negli appartamenti, hanno chiarito che sono stati sospesi per ragioni di sicurezza e che verranno riaperti verso metà mese, quando i soci potranno tornare nei cantieri insieme ai propri consulenti, come arredatori e tecnici.

