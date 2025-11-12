Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 11 novembre, riflettori puntati su quanto accaduto in stazione a Saronno con quattro minorenni denunciate, la mobilitazione annunciata dal collettivo studentesco e la novità ecologica dell’albero di Natale in piazza Libertà. Spazio anche allo sport solidale e a un nuovo impianto sportivo in arrivo a Cogliate.

Quattro ragazze minorenni sono state denunciate per aver sfondato un vetro in stazione: la polizia locale ha ricostruito i fatti grazie alle telecamere di videosorveglianza e alla collaborazione con la polizia ferroviaria.

Il collettivo studentesco di Saronno si prepara a scendere in piazza venerdì 14 novembre per chiedere una scuola più inclusiva e una maggiore attenzione alle tematiche sociali e ambientali.

L’albero di Natale di piazza Libertà non sarà più usa e getta: per il 2025 il Comune ha scelto un abete vivo che, al termine delle feste, verrà ripiantato in un’area verde della città.

Sabato allo stadio Colombo Gianetti arriva la Nazionale Calcio Tv per una partita benefica con la partecipazione di volti noti dello spettacolo e della televisione.

A Cogliate è in dirittura d’arrivo il nuovo Palasport di via Rimembranze: l’inaugurazione è prevista a breve e offrirà spazi moderni per diverse discipline sportive.

