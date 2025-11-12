LOMAZZO – La chiamata è arrivata alla centrale operativa per una rissa alla stazione ferroviaria. I carabinieri della stazione di Cantù, con il supporto della Sio, la squadra di intervento operativo, sono arrivati sul posto per riportare la calma e procedere agli accertamenti.

Durante le identificazioni un italiano di 27 anni, residente a Limido Comasco e già noto alle forze dell’ordine, si è rivolto ai militari con frasi minacciose e offensive. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e per vilipendio alla Repubblica.

Sono in corso ulteriori verifiche per definire il ruolo dei coinvolti nella rissa e per valutare eventuali responsabilità penali. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere e completando i riscontri incrociati con le dichiarazioni raccolte. L’attività proseguirà nelle prossime ore per chiarire ogni aspetto dell’episodio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09