Altre news

SARONNO – Mercoledì 12 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile e in gran parte soleggiata. I cieli resteranno poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza rischio di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 5°C del mattino e i 15°C nelle ore più calde, con condizioni climatiche miti per il periodo.

I venti saranno deboli e variabili: al mattino soffieranno da Nord, mentre nel pomeriggio si orienteranno da Ovest-Sudovest. Non sono previste allerte meteo sul territorio saronnese. La giornata sarà quindi ideale per attività all’aperto o spostamenti senza particolari disagi legati al meteo.

In Lombardia, la situazione resta analoga: l’alta pressione garantisce tempo stabile e asciutto su tutta la regione. Le basse pianure, sia occidentali che orientali, vedranno qualche nube sparsa con una lieve tendenza a cieli più coperti in serata. Più soleggiato lungo le pedemontane e nelle aree alpine e prealpine, dove i cieli resteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09