Lombardia

VARESE – Questa mattina il comandante provinciale dei Carabinieri di Varese, Marco Gagliardo, ha presentato il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri edizione 2026.

L’evento si è tenuto presso la sala briefing di questo comando provinciale, alla presenza di una ridotta rappresentanza dei 30 carabinieri recentemente destinati ai reparti dell’Arma varesina, i quali, nel corso della mattinata, sempre presso questa sede, avevano partecipato ad un incontro di presentazione con il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello.

Nella circostanza, Gagliardo ha illustrato agli intervenuti il prodotto editoriale, che con oltre 1.200.000 copie stampate è da decenni un simbolo di identità e memoria collettiva, il cui tema, per l’edizione 2026, è “Eroi quotidiani”, scelto proprio per raccontare il volto umano dell’Arma e la sua vicinanza alle comunità.

Le tavole, realizzate dall’artista René (Luigi Valeno), maestro della nuova Pop Art italiana, rappresentano con uno stile vivace e luminoso i Carabinieri protagonisti della vita quotidiana del Paese. I testi che accompagnano le diciannove tavole, affidati ancora una volta alla penna di Maurizio De Giovanni, costituiscono un racconto unitario, sviluppato attraverso la lettera di un giovane carabiniere, appena arruolato, che racconta ai suoi genitori le ragioni della sua scelta e l’esempio che ne trae. In essa il militare, con voce sincera e partecipe, narra episodi di generosità, slancio e altruismo che riassumono le difficoltà e le soddisfazioni di una scelta di vita fondata sul servizio al prossimo ed alla Nazione e le responsabilità di questa missione.

La prefazione, firmata da Aldo Cazzullo, offre uno sguardo storico e valoriale sull’Arma, ricordando come i carabinieri, nati nel 1814, abbiano attraversato la storia d’Italia fino a oggi, protagonisti dei momenti fondativi della Nazione — dal Risorgimento alla Resistenza, fino alla modernità — rappresentando un simbolo di unità e sacrificio. Ed è a quei Carabinieri, che hanno pagato con la propria vita, che rivolge un commosso pensiero e ringraziamento. La postfazione, affidata allo scrittore e giornalista Massimo Lugli, racconta un episodio vissuto in prima persona che diventa emblema della missione dei carabinieri: la prontezza, il coraggio e la naturalezza con cui, anche nei gesti più quotidiani, sanno donare sicurezza e conforto ai cittadini. La tavola del mese di novembre, attraverso la rappresentazione di un militare per ciascuna forza armata, è dedicata alla “difesa” e ai suoi valori. La scelta del mese coincide con la ricorrenza della “giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate”, che celebriamo il 4 novembre, quest’anno

suggellata dalla cerimonia nella città di Ancona.

Insieme al calendario storico, Gagliardo ha presentato anche gli ulteriori prodotti editoriali dell’Arma dei carabinieri quali l’agenda 2026, che condivide il medesimo tema del calendario storico, il calendario da tavolo, dedicato al tema “I Carabinieri nello sport” ed infine il planning da tavolo, dedicato a “I reparti a cavallo dell’Arma”, centri di eccellenza e simbolo di eleganza e disciplina.

Relativamente a questi due ultimi prodotti, il comandante provinciale ha tenuto a sottolineare che l’Arma devolverà il ricavato della loro vendita a sostegno di opere benefiche, in particolare all’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri (Onaomac) e all’ospedale pediatrico Microcitemico di Cagliari.

