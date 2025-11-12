Città

CARONNO PERTUSELLA – La sanità lombarda e il futuro dell’ospedale di Saronno saranno al centro dell’incontro pubblico “Sanità di prossimità, il futuro è locale”, in programma mercoledì 19 novembre alle 20.45 alla biblioteca civica di via Capo Sile 77. L’iniziativa è promossa dal circolo del Partito democratico di Caronno Pertusella e vedrà la partecipazione del consigliere regionale Samuele Astuti.

L’appuntamento nasce dopo la seduta del Consiglio regionale di lunedì 21 ottobre, in cui Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno respinto la proposta di legge del Partito democratico (Pd) per la ricostruzione del sistema sanitario lombardo. Il progetto puntava a ridurre le liste d’attesa, valorizzare il lavoro di medici e infermieri, rafforzare la sanità territoriale e restituire centralità al servizio pubblico.

Dal circolo Pd locale spiegano: “La destra lombarda non ha voluto nemmeno discutere la proposta, preferendo un no secco e arrogante. Ma la nostra battaglia per una sanità equa e accessibile continua”.

Durante la serata sarà aperto un confronto con i cittadini sui temi della salute, con particolare attenzione alle Case di comunità e all’ospedale di Saronno, per discutere insieme il futuro della sanità locale e i servizi essenziali per il territorio.

