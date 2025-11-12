Città

SARONNO – As.V.A.P.4 – storica associazione di Saronno e Busto Arsizio che da oltre 30 anni si occupa di salute mentale – sarà in piazza Libertà a Saronno sabato 15 novembre mentre pochi giorni dopo il 20 novembre si troverà presso l’ospedale di Saronno nell’atrio del padiglione verde con il suo storico stand sia il mattino che il pomeriggio.

L’obbiettivo?

Continuare la raccolta firme per campagna nazionale “Diritto a Stare Bene” www.dirittoastarebene.it che sostiene una innovativa proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a creare una rete pubblica, gratuita e capillare di servizi psicologici nei luoghi della vita quotidiana: scuole, ospedali, università, luoghi di lavoro, sport, comunità e altro ancora.

Invitiamo tutti a navigare il sito www.dirittoastarene.it che spiega in modo chiaro i tanti bisogni a cui questa proposta di legge vuole dare una risposta concreta in linea con tutto quanto la nostra associazione, che conosce molto bene le tante situazioni di difficoltà presenti anche sul nostro territorio, ha sempre chiesto al sistema sanitario da anni.

Per chi non potesse raggiungere lo stand segnaliamo che la firma può essere effettuata anche da casa in ogni momento on line collegandosi al sito https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/3900020.

Il secondo obbiettivo della presenza in piazza e in ospedale è far conoscere il forte sostegno che l’associazione offre a tutti coloro che soffrono di disagio psichico e ai loro familiari.

Con un occhio al prossimo Natale: i volontari As.V.A.P.4 presenteranno i loro manufatti artigianali frutto del loro lavoro presso le tante realtà in cui l’associazione offre il proprio supporto.

Per avere più informazioni sui servizi di As.V.A.P.4 sui territori di Saronno o per candidarsi per attività di volontariato (di cui c’è sempre bisogno!) invitiamo tutti a scrivere a [email protected] o a chiamare il numero 3473722283.

