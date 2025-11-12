Città

SARONNO – Un secolo dopo la sua scomparsa, la città ricorda Giovan Battista Grassi, medico, zoologo e parassitologo a cui è intitolato il liceo scientifico cittadino, con una conferenza dedicata alla sua figura e al suo contributo alla salute pubblica.

L’appuntamento è venerdì 14 novembre alle 10 nell’Aula Magna del liceo scientifico “G. B. Grassi” in via Benedetto Croce 1. L’iniziativa nasce per ripercorrere le tappe principali dell’opera di Grassi e per ribadire l’attualità dei suoi studi, tra ricerca, divulgazione e tutela della comunità.

Interverranno il senatore della Repubblica Andrea Crisanti, microbiologo e divulgatore scientifico, già docente universitario, e Giuseppe Nigro, presidente dell’associazione storica di Saronno. Il programma prevede un inquadramento storico della formazione di Grassi, quindi un focus sul valore scientifico delle sue ricerche e sul loro impatto nella prevenzione e nella sanità pubblica. Sono attese autorità civili, scolastiche e accademiche.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

