Cronaca

SARONNO – Incidente stradale l’altra notte nei pressi della stazione di Saronno centro, dove un’auto è finita fuori strada, in piazza Cadorna attorno all’1. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno e un’ambulanza della Croce rossa cittadina. Il conducente, rimasto contuso, è stato soccorso.

A Solaro nel primo pomeriggio di ieri, alle 14.12, un altro incidente ha coinvolto un’auto e una moto in via Marco Polo. A rimanere ferita è stata una ragazza di 15 anni. Sul luogo dell’impatto sono arrivati la polizia locale e i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato. La giovane, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Entrambi gli episodi sono al vaglio delle forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

12112025