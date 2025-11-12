Saronno e Solaro: due incidenti stradali, feriti una ragazza e un automobilista
12 Novembre 2025
SARONNO – Incidente stradale l’altra notte nei pressi della stazione di Saronno centro, dove un’auto è finita fuori strada, in piazza Cadorna attorno all’1. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno e un’ambulanza della Croce rossa cittadina. Il conducente, rimasto contuso, è stato soccorso.
A Solaro nel primo pomeriggio di ieri, alle 14.12, un altro incidente ha coinvolto un’auto e una moto in via Marco Polo. A rimanere ferita è stata una ragazza di 15 anni. Sul luogo dell’impatto sono arrivati la polizia locale e i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato. La giovane, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.
Entrambi gli episodi sono al vaglio delle forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica.
(foto archivio)
12112025