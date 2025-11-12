Città

SARONNO – C’era un lucchetto e adesso non c’è più. È iniziata così l’effrazione avvenuta nel fine settimana all’ex scuola media “Bernardino Luini”, l’edificio di via omonima che costeggia il retro della stazione ferroviaria di piazza Cadorna.

La struttura, chiusa da anni dopo gli interventi di sistemazione del tetto realizzati durante l’Amministrazione guidata dall’ex sindaco Luciano Porro, è rimasta inutilizzata in attesa di una nuova destinazione. Venerdì sera, però, qualcuno ha forzato e asportato il lucchetto che bloccava uno degli accessi, lasciando evidenti segni di effrazione.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che, dopo un sopralluogo, non ha trovato persone all’interno ma ha riscontrato il danneggiamento dell’ingresso. L’ipotesi più probabile è che il gesto sia stato finalizzato a utilizzare lo stabile come rifugio notturno.

L’ex scuola è da tempo al centro del dibattito politico cittadino. L’ipotesi è quella, con Fondazione Daimon, in collaborazione con la società Saronno Città dei Beni Comuni, di destinare l’edificio ristrutturato a corsi di formazione giovanile nei settori della grafica e della comunicazione, oltre a percorsi Ifts e Its, iniziative di reinserimento lavorativo e contrasto alla dispersione scolastica. Un progetto di cui sono stati resi noti anche i rendering ma che, essendo legata al recupero dell’ex Isotta Fraschini, è al momento in attesa di sviluppi e approvazioni.

Ma non solo: Forza Italia, con il candidato sindaco Rienzo Azzi, aveva avanzato l’idea di riutilizzare l’immobile come sede per una nuova caserma dei carabinieri, proposta tornata di recente nella discussione in consiglio comunale sulla sicurezza.

(foto archivio)

