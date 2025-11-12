Sport

SARONNO – Una giornata di festa e di sport per celebrare insieme l’avvio della nuova stagione rugbistica. Così l’unione sportiva Saronno Rugby sabato 9 novembre 2025 ha festeggiato l’avvio dell’anno sportivo con un terzo tempo con i propri tesserati e le loro famiglie presso lo stadio comunale Colombo- Gianetti. Qui, infatti, sul campo B, si svolgono gli allenamenti del mini rugby.

“Un momento di condivisione semplice ma ricco di significato, che racconta alla perfezione cosa rappresenta per noi il rugby: famiglia, amicizia, rispetto e stare insieme”, ha commentato Raffaele Monteleone, presidente del Saronno Rugby.

Nel frattempo continuano le attività sportive. Sabato 9 novembre, nel pomeriggio, gli atleti senior sono stati impegnati in un torneo di Rugby Touch a Tradate, mentre l’Under 14 ha preso parte con i propri giocatori ad un triangolare tra Parabiago rugby 1948, Lambro rugby e Cus Genova. Domenica 10, invece, le categorie del mini rugby under 8-10-12 hanno partecipato alla festa del Rugby di Monza.

“E’ un inizio di anno positivo per la nostra società nonostante permangono importanti criticità legate al campo da gioco che avrebbe bisogno di un suolo più idoneo e non di una superficie in calcestre. In tal senso, stiamo già dialogando con l’amministrazione e auspichiamo si possa intervenire in tal senso a breve”, ha concluso il presidente Raffaele Monteleone.

