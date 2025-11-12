Groane

SOLARO – Un traguardo che parla di passione e costanza. Il podista solarese Gianfranco Sala ha conquistato il primo posto nella sua categoria alla maratona di Ravenna, chiudendo la gara con un tempo di 4 ore, 17 minuti e 53 secondi. L’atleta, che rientra nella categoria SM75 riservata ai corridori tra i 70 e i 75 anni, ha dimostrato che la determinazione non conosce età.

Il successo di Sala è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità. L’Amministrazione comunale di Solaro ha espresso le proprie congratulazioni definendolo “un vero esempio per tanti corridori senza età che ogni giorno vivono la loro passione per la corsa”.

Ecco il suo racconto della gara: “La maratona dei 75enni e siamo in pochi in una gara così lunga, con menischi scricchiolanti e ginocchia arrugginite senza troppa cartilagine e muscoli devo dire davvero poco elastici. Corriamo per la voglia di rimanere giovani e “dire ce la farò ancora”. Nella mente c’è solo il muro dei 42km195metri da superare, ma spesso dopo i 30/35km arrivano i crampi che paralizzano le gambe. Lì si sente un forte dolore, ma il traguardo è da raggiungere. Allora si prova con massaggi e ripartenza, poi di nuovo massaggi e ripartenze, perché nel frattempo le gambe sono diventate di legno. La differenza la fa la testa, è quella che vuole arrivare al traguardo. Il coraggio di finire te lo danno gli applausi ed i “bravo” della gente sul percorso. Alla fine ci si sente sfiniti ma soddisfatti e si inizia già a pensare alla prossima avventura. A mente fredda dopo tutta quella fatica, posso dire che la mia maratona di Ravenna, con vento freddo, senza sole e pioggia, quasi da congelarsi alla partenza, è stata una buona gara per la mia categoria dei Master 75, ma lo sarebbe stata anche qualche categoria più giovane. Alla fine ho concluso in 4ore17minuti53secondi, ma penso che senza crampi avrei tagliato il traguardo anche dieci minuti prima.

