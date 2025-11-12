iltra2

TRADATE – Serata di festa e amicizia all’oratorio di Tradate, dove sabato si è svolta la prima pizzata dedicata ai ragazzi e alle ragazze di prima media.

Ben cinquantacinque giovanissimi hanno preso parte all’iniziativa che segna l’avvio del loro cammino comunitario all’interno dell’oratorio. Un momento semplice ma significativo, pensato per far comprendere che essere parte dell’oratorio e della chiesa è possibile ovunque si viva la propria quotidianità.

L’invito dell’oratorio è aperto anche ad altri coetanei che desiderano unirsi all’esperienza e condividere le prossime tappe del percorso educativo e spirituale.

(foto: un momento dell’appuntamento rivolto ai giovani che si è tenuto all’oratorio di Tradate)

12112025