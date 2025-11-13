Groane

MISINTO – Un ricordo sentito, nato dal legame profondo con il paese. È così che il deputato ed ex sindaco Fabrizio Sala ha voluto salutare Fausto Monti, scomparso a 73 anni. Monti è stato alla guida del Comune per quattordici anni, dal 1985 al 1999, e per tutta la sua vita ha intrecciato il proprio impegno pubblico con una presenza costante in paese.

La notizia della sua morte ha colpito una comunità che lo ha conosciuto come amministratore, riferimento politico e uomo profondamente legato a Misinto. Iscritto al Partito socialista italiano, Monti aveva rappresentato la sua area politica anche in ambito provinciale negli anni ’80 e ’90, portando avanti temi locali e territoriali con determinazione.

Fabrizio Sala lo ricorda come una figura che ha contribuito in modo concreto alla crescita del paese. Nel suo messaggio spiega che Monti era una persona capace di dedicare tempo, energie e attenzione alla comunità, con un forte senso di altruismo. Ha sottolineato come il loro rapporto sia andato oltre il confronto politico: “Per me sei stato molto più che un avversario politico: sei stato uno stimolo a fare di più e meglio, un esempio da cui ho imparato tanto”.

Sala ripercorre anche i momenti di confronto e quelli di collaborazione, sottolineando come alla fine li unisse lo stesso obiettivo: lavorare per il bene del paese. “Ci siamo confrontati, a volte scontrati, ma anche poi ritrovati insieme, dalla stessa parte, uniti dal desiderio di fare qualcosa di buono per la nostra Misinto”, ha ricordato il deputato.

La comunità oggi perde una figura che per anni ha contribuito a definirne la storia amministrativa e sociale. “Lasci un vuoto profondo che solo il tuo ricordo potrà, almeno in parte, colmare” conclude Sala.

