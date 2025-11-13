Basket

SARONNO – “Torniamo a casa, al Palaronchi di via Colombo, con la serie Dr2 di basket madschile coach Alessandro Leva”: così il club roburino in vista del match odierno. Che è uno scontro al vertice. Giornata dopo giornata, la Robur sta scalando le posizioni a suon di imprese e per farlo c’è sempre uno scontro diretto nel programma.

Anche gli avversari di questa settimana, La Sportiva Gavirate, hanno perso solamente una partita e sono lì, a pari punti in classifica, pronti a dare l’assalto al nostro parquet. Si gioca questa sera alle 21.15 e sarà un’altra battaglia!

(foto archivio: la Robur Saronno in azione di gioco)

13112025