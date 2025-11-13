Basket Dr2, stasera la Robur Saronno torna a casa per altra sfida top
13 Novembre 2025
SARONNO – “Torniamo a casa, al Palaronchi di via Colombo, con la serie Dr2 di basket madschile coach Alessandro Leva”: così il club roburino in vista del match odierno. Che è uno scontro al vertice. Giornata dopo giornata, la Robur sta scalando le posizioni a suon di imprese e per farlo c’è sempre uno scontro diretto nel programma.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.
(foto archivio: la Robur Saronno in azione di gioco)
13112025