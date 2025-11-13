Calcio

COGLIATE – Missione compiuta per la Frazione calcistica Dal Pozzo che ieri sera nel turno di ritorno di Coppa Lombardia di Seconda categoria ha perso “solo” 1-0 nel derby in trasferta contro la Cogliatese. Risultato che ha mandato la gara ai rigori, nei quali si sono infine imposti 5-4 i gialloverdi ospiti.

Dal Pozzo dunque sconfitta ai tempi regolamentari ma vincente ai penalty e che vola ai sedicesimi di finale, per una partita che è stata disputata di fronte ad un ampio pubblico, insomma anche a livello di “contorno” gli ingredienti del derby c’eran davvero proprio tutti.

(foto da Facebook: il saluto finale del Dal Pozzo ai propri sempre numerosi sostenitori in tribuna)

13112025